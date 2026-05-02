◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトーDeNA(2日、神宮球場)前日サイクル安打を達成したヤクルト・丸山和郁選手。翌日にも「1番・ライト」でスタメン出場すると、第1打席からヒットを放ちました。対するDeNAの先発は入江大生投手。前日5安打を記録していた丸山選手は、第1打席から初球のストレートをとらえ、センターへ抜けるヒットとしました。前日のヒーローインタビューで「実は19日にパパになりました」とサプライズ発表していた丸