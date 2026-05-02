三重県の鈴鹿サーキットパークで、働く車およそ60台を集めたゴールデンウィークのイベントが始まりました。綱引きをする子供たちの相手は、工事現場で活躍するホイールローダーです。鈴鹿サーキットパークで始まった「働くのりもの大集合」。アメリカで使われていた大きな救急車は隊員が立って動けるほどの広い医療空間があります。会場では制服やヘルメットを着用