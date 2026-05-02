「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の提唱10年に合わせて演説する高市首相＝2日、ハノイ（共同）【ハノイ共同】高市早苗首相は2日（日本時間同）、ベトナムの首都ハノイで演説した。「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の提唱から10年に合わせたもので、国際秩序の維持を目指し「今まで以上に主体的に役割を果たす」と強調。データ時代の国際競争を勝ち抜くため、アジアの人工知能（AI）開発を推進するとした。通信イン