◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）土曜の今季最多42636人観衆の前で、阪神が強さを見せた。絶好調の佐藤輝明内野手が8回にど迫力の8号ソロを含む4安打の大暴れで打率4割越えを達成。藤川球児監督も「当然のように見てますけど、素晴らしいと言いますか、らしくやってくれてますね」と絶賛した。本拠地では巨人戦初勝利。「競った展開で、安打数は多かったけど、得点数がそうでもない。案外怖いゲームにな