「世界フェアトレード・デー」の5月2日、名古屋・栄でフェアトレードで集められた世界のコーヒーが飲み比べできるコーヒーサミットが開かれました。会場のヒサヤオオドオリパークには、ネパールやエチオピアなどから、適正価格で購入するフェアトレードで集められた30種類以上のコーヒーが並び、訪れた人たちが1杯1杯飲み比べを楽しみました本格的な