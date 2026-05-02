「双子が別々で買いに行ったドーナツ。同じなのか？ 違うのか？」【動画】せーので開封…違う？同じ？双子のリアクションに注目そんなコメントが添えられた“検証”動画が、いま大きな注目を集めています。映っているのは、一卵性双生児で8歳の男の子。右が兄の「そうた」くん、左が弟の「はるた」くんです。白い帽子に赤いトレーナーを着たふたりは、当然ながら見た目はそっくり。お母さんはこの日、「ずっとやってみたかった」と