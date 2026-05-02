ベトナムを訪問中の高市総理大臣は、まもなく外交政策に関する演説を行います。現地から渡邊翔記者が中継で伝えます。◇高市総理の外交演説は、ベトナム国家大学の建物でまもなく行われます。演説の柱は、10年前に当時の安倍総理が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想の進化です。10年前にくらべ中東情勢の緊迫化や、中国が軍事的威圧だけでなく、経済面での威圧も強めていることを念頭に、経済安全保障などでの