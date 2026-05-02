警察は、新潟バイパスでスピード違反の取り締まりを実施し連休中の安全運転を呼びかけました。 取り締まりは午前５時から新潟市東区の新潟バイパス、逢谷内IC～竹尾ICの間で実施。約１時間半で１２台の違反車両を取り締まりました。 警察は、高速道路やバイパスなど制限速度が速い道路では、死亡事故など重大事故につながりやすいとして注意を呼びかけています。 ■新潟東警察交通課成田仁課長