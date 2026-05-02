◇プロ野球セ・リーグ 中日4-0広島(2日、マツダスタジアム)中日の大野雄大投手が通算100勝目を達成。試合後に喜びの声をファンに届けました。今季5試合目の登板となった大野投手はこの日、6回99球、4奪三振無失点の好投。降板後にチームが4点を挙げ勝利投手となりました。大野投手は試合を振り返り「球にばらつきはあったんですけど、石伊(雄太)がうまくリードしてくれて、野手のみんなもしっかり守ってくれてなんとか粘ることがで