道内各地の“ご当地カレー”が日替わりで登場するイベントが札幌で開催中です。道内各地の“ご当地カレー”が登場するイベントが「サッポロさとらんど」で開催中です。きょう（2026年5月2日）とあす（2026年5月3日）は、ホロホロの角煮がおすすめ、上富良野町の「かみふらのポークカレー」と、ハンバーグが自慢の札幌の「カリーハウスコロンボ」などが提供され家族連れが“ご当地カレー