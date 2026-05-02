「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負け。最大５点リードを逃げ切れず、連勝が２で止まった。８−７の八回、この回から登板した５番手の田中が２死一、二塁のピンチを招いて降板。６番手の玉井が太田のボテボテの三塁内野安打で満塁のピンチを背負うと、中川に走者一掃の右越え３点三塁打を浴びた。試合後、新庄監督は「信じ切って使った僕が甘かった。いってくれるもんと思って投