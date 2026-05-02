「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負け。最大５点リードを逃げ切れず、連勝が２で止まった。８−７の八回、この回から登板した５番手の田中が２死一、二塁のピンチを招いて降板。６番手の玉井が内野安打で満塁のピンチを背負うと、中川に走者一掃の右越え３点三塁打を浴びた。先発の古林睿煬は４回５安打２失点。７−２の五回に２番手で登板した福谷が森友に２ランを被弾。六回に