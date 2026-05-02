◇セ・リーグ巨人5―7阪神（2026年5月2日甲子園）巨人・佐々木俊輔外野手が意地の一発を放った。9回無死一、二塁で登場するともレッタの130キロスライダーを右翼ポール際へ運んだ。3号3ランは甲子園初本塁打となり「ちょっと先だったかなとは思いますけど、甲子園のライトのポール際、いい所に飛んでくれたなっていう感じではありますけど」と振り返った。試合前まで23試合に出場した打率・270。ここまでは1番や3番を務