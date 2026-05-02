「日本ハム９−１０オリックス」（２日、エスコンフィールド）オリックスが最大５点ビハインドをひっくり返して逆転勝ちした。０−４の二回にシーモアが右中間へ３号２ラン。２−７の五回には森友が２号右越え２ランで３点差に迫り、六回に宗が５号同点右中間３ランを放った。七回に１点を返されたが八回に反撃。２死満塁で中川が走者一掃の右越え３点三塁打を放ち、逆転し、乱打戦を制した。先発のエスピノーザは２回２