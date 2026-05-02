◇パ・リーグソフトバンク5ー0楽天（2026年5月2日みずほペイペイD）楽天が投打で振るわず6連敗。4カード連続の負け越しで、借金が今季ワーストの4に膨らんだ。先発のウレーニャは3回2死で栗原に満塁弾を被弾。4回には山川にソロを浴びるなど5回5失点で初黒星を喫し、「投げきれなかった。後悔の残るボールになってしまいました」と悔やんだ。打線も8安打を放ちながら無得点。三木監督は「当たり前だけど、選手たちは頑張