「川口市営第２回２節」（３日開幕、川口）宮司佳奈（２３）＝浜松・３８期＝が好調だ。ここ２節は地元の浜松が続き、２節前は予選こそ５着だが、以降は２３１着でまとめ、前節は２１【３】着の成績を残した。「乗り手が少しだけマシになりました。車体を寝かせるのができ始めた」と成長を実感する。川口では２月出走時に当時の自己ベストで初日１着を挙げた。それでも「走りやすいイメージがない。コースが乱れがち」と語る