兵庫県豊岡市の城崎温泉では、５日の「端午の節句」を前に、子どもたちの無病息災を願う「しょうぶ湯」のサービスが行われました。 お風呂に浮かべられるのは、青々としたしょうぶの束です。５日の「端午の節句」に子どもたちが「しょうぶ湯」に入ると健やかに育つという習わしから、豊岡市の城崎温泉ではこの時期、「しょうぶ湯」のサービスを行っていて、２日は地元の園児らが招待されました。 園児らは、頭