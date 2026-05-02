大阪府和泉市で母親と娘が刃物で殺害された事件で、逮捕された男は、娘に多額の借金があったとみられることが分かりました。きょう、殺人の疑いで送検された堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は先月8日、和泉市の集合住宅の一室で、この部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。室内では母親の和子さん（76）も死亡していて、2人の死因はいずれも「失