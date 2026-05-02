◇パ・リーグソフトバンク5―0楽天（2026年5月2日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が2日の楽天戦を欠場した。前日1日の同カードで右膝に死球を受け、この日は試合前練習に参加せず福岡県内の病院を受診していた。試合後は「大丈夫です。寝たら治ります」と話し帰宅した。小久保監督は「骨挫傷です。骨折とかではなかった。回復次第、復帰になるでしょうね」と説明。「登録抹消はしないので。まあ、す