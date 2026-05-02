歌手の工藤静香さんが5月1日、自身のインスタグラムを更新。5月生まれの人々へメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 工藤静香 】5月生まれの人へのメッセージ「5月1日は、長女が生まれた日です」「花々が咲き誇るこの季節は、私の大好きな月でもあります」工藤さんは「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます」投稿。咲き誇るスズランやヤマブキなどの花の画像を添えて「そして今日5月1日は、長女が生まれた