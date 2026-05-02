◇明治安田J1百年構想リーグ第13節浦和2―0千葉（2026年5月2日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合を行い、浦和はホームで千葉に2―0で快勝した。成績不振によるマチェイ・スコルジャ監督の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督は就任から2連勝となった。前半41分に右CKのショートパスを受けたMFサヴィオのクロスをDF根本が頭を合わせて先制すると、後半19分には途中出場のFW小森が左足ミドルを