「広島０−４中日」（２日、マツダスタジアム）広島が今季５度目の完封負けを喫し、開幕カード以来となる３連勝を逃した。ミスが失点に響いた。０−０で迎えた七回から３番手でドラフト２位・斉藤汰（亜大）が登板した。１死から田中が放った平凡な飛球はセンターへ。これをドラフト１位・平川（仙台大）が日差しが目に入ったのか、捕球できずに二塁打になり、ピンチを招く。その後１死一、三塁で大島を空振り三振に封じる