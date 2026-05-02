名古屋市中川区で5月2日午後、住宅が燃える火事があり、男女4人が救急搬送されました。警察と消防によりますと、2日午後3時ごろ中川区下之一色町の木造2階建て住宅で「仏壇から出火した」と住人の女性から119番通報がありました。消防車など21台が出て、火はほぼ消し止められましたが、この火事で10代から90代の男女4人が救急搬送されました。いずれも意識はあり、命に別条はないということです。現場は近鉄名古屋線・伏屋