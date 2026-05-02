【モデルプレス＝2026/05/02】女優の木村文乃が2026年5月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。母の実家が旅館になっていたことを明かし、友人らと訪れる様子を公開した。【写真】38歳ママ女優「広々してて豪華」突然旅館になった母の実家公開◆木村文乃、母の実家が突然旅館に冒頭で木村は、2025年3月に撮影した動画を公開。「緊急事態です。自分がこんなことをYouTubeで撮りながら言うときがくるとは思わなかった」と前置きし、