【モデルプレス＝2026/05/02】日向坂46の大野愛実（おおの・まなみ／18）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、目覚ましい活躍への本音や「7回目のひな誕祭」（4月4〜5日開催）について語ってくれた。【写真】「CanCam」抜擢の日向坂メンバー、初ランウェイで美脚披露