モデルでタレントの貴島明日香が２日までに自身のＳＮＳを更新。ロケのオフショットなどを公開した。貴島はインスタグラムに「５月だというのに、ダウンが必要なくらいのロケだった！」とつづり、黒のダウンを羽織りピースサインをする写真や、撮影中の様子の写真をアップ。また「２枚目以降は最近のイロイロ」つづり、ラーメンを食べる様子や、新幹線に乗っている様子などのオフショットを披露した。この投稿には「美人すぎ