◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第３日（２日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）前日雷雲接近のためサスペンデッドになった第２ラウンド後に第３ラウンドが行われ、１６位で出た片岡大育（Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）は５バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算８アンダーでトップと４打差の７位に浮上した。「今日一日、本当に完璧なゴルフだった。１５番はピンチがあったけど、そこをうまくしの