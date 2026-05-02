５連休初日の２日、長野市若里では子ども向けの体験型イベントが行われ、大勢の家族連れでにぎわいました。今年で2回目となる「わかさとクエスト」は長野市の若里公園を中心に行われたイベントで、周辺のホクト文化ホールや県立長野図書館、信州大学などが参加しました。このうち、テレビ信州の会場ではスタジオの見学のほかアナウンサー体験も行われ、子どもたちが少し緊張した様子で挑戦していました。アナウンサ