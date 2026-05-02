◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）阪神のラファエル・ドリス投手（３８）が２日、巨人戦（甲子園）で通算１００セーブ（Ｓ）を達成した。プロ野球３９人目。３８歳３か月での到達は大野豊（広島）の３７歳７か月を超え、最年長。２４１試合は１０番目に少ない所要試合数。