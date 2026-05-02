◆プロボクシング▽フェザー級１０回戦●阿部麗也（判定）下町俊貴〇（２日、東京ドーム）東京ドーム興行の第３試合は、下町俊貴（グリーンツダ）が阿部麗也（ＫＧ大和）に２ー０の判定で競り勝った。勝った方が世界タイトルへの挑戦に近づく試合だった。敗れた阿部は１８歳で就職して、会社に勤めながら闘うサラリーマンボクサー。前日計量では「サラリーマンが一発、ちょっと花咲かせようかなと思っている。世界にグッと