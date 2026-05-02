【新華社ハルビン5月2日】中国黒竜江省の開墾地区では、春の農作業が最盛期を迎えている。同省三江平原の奥地にある農業企業、北大荒集団黒竜江友誼農場では、142万ムー（約9万5千ヘクタール）に及ぶ畑作地帯の播種作業が急ピッチで進められている。同省の2025年の食糧総生産量は8200万3千トンに達し、16年連続で全国1位を維持した。（記者/王松）