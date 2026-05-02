◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節浦和―千葉（２日・埼玉スタジアム２００２）浦和がホームで千葉に２―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から２連勝を飾った。この日は元日本代表ＭＦ安部裕葵が、２３年の浦和加入後初、Ｊリーグでは鹿島時代の１９年４月２９日の横浜Ｍ戦以来２５６１日となる先発出場。ボランチでは大卒ルーキーのＭＦ植木颯がプロ初先発を果たした。トップチームの指揮は今季限りで、来季はＵ―２