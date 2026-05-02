FC東京がホームで川崎Fに2―0で勝利し、4連勝を飾った。FW佐藤恵允（24）が今季5点目となる先制弾を挙げてチームをけん引。味スタでは2017年3月18日以来3332日ぶりの多摩川クラシコの勝利で、暫定ながら首位に躍り出た。苦しい立ち上がりとなったが、チーム全員で耐えてはね返した。すると、前半41分だった。「前節は決められなかったけど、大事な時に決められるのがオレだと思います」そう口にした佐藤恵が中盤で奪ったボ