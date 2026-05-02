岩手県大槌町の山林火災は発生から11日目の2日午後、ようやく「鎮圧」が宣言され、町民からは安どの声が聞かれました。大槌町の平野公三町長は2日午前、消防と一緒に地上から現地を視察しました。平野公三町長「このたびの林野火災の鎮圧を、午後1時に宣言します」そして、煙や熱源が確認されなかったことから、延焼拡大のおそれがないとして、「鎮圧」を宣言しました。先月22日、町内の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災