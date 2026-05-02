シュークリーム専門店のビアードパパは、2026年5月1日から、毎年人気の期間限定商品"玉露抹茶シュー"を全国の店舗で販売しています。この時期だけの限定...！ 深いコクと上品な渋みを持つ「宇治抹茶」と、濃厚な旨みとまろやかな甘みが特徴の高級茶「玉露」を、贅沢にブレンドした抹茶クリームを使用。注文が入ってから、ほろ苦いザクザク食感のショコラクッキーシュー生地にクリームを詰めることで、口の中で芳醇なお茶の香りが広