この春訪れてほしい「お得なおでかけスポット」！自然に囲まれた高級宿泊施設に春の味覚・山菜……「雪国の春」をお得に楽しめるお出かけスポットを橋本華歩アナウンサーが訪れました。 ◆古民家ホテル「ryugon」（南魚沼市） お邪魔するのは、南魚沼市にある古民家ホテル「ryugon（リュウゴン）」。老舗旅館をリニューアルした日本らしさが人気で、全国から……そして海外からも客が集まる宿泊施設です。取