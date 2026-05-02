The Novembersが、2年半ぶりの新作となるEP『合奏する、エンジン』を5月20日に配信リリースする。 （関連：THE NOVEMBERS、激変する世界の様相を捉えた“新しい物語”『At The Beginning』に描かれた未来への眼差し） 5月22日の札幌公演を皮切りに全6都市のライブハウスを巡るツアー『TOUR 2026「合奏する、エンジン」』と同じタイトルとなる本作には、「HERO」「The Singing Engines」「遥か彼方」「合奏 -Ho