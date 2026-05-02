TBS系で放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌「愛々」を手がけた森山直太朗と新井順子プロデューサーの対談インタビューが公開された。 参考：『田鎖ブラザーズ』はなぜ唯一無二のサスペンスに？“定番”を覆す3つの見え方 本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり