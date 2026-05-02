明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第14節が2日に行われ、浦和レッズとジェフユナイテッド千葉が対戦した。田中達也暫定監督の初陣で快勝を収めた浦和が連勝を目指し、最下位の千葉をホームに迎えての一戦。浦和の安部裕葵はバルセロナBチーム時代の2021年5月以来となる公式戦での先発を果たした。千葉が浦和をリスペクトして守備に重きを置いたこともあり、序盤から浦和のペースで試合が進む。浦和は9分に金子拓