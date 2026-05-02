ドイツ１部ザンクトパウリの日本代表MF藤田譲瑠チマについて、現地メディアが言及した。昨夏、ベルギー１部のシント＝トロイデンからザンクトパウリに移籍した藤田は、加入後すぐに定位置を掴み、今季ここまでリーグ戦29試合に出場してそのうち28試合で先発。チームの主力として確固たる地位を確立した。しかし最近は、降格の危機にあるチームでプレータイムが減少。これまでほとんどの試合にフル出場してきたなか、第28節の