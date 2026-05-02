【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・16】新緑の季節の八ヶ岳。花も野鳥も、景色の全てが春を感じさせます。八ヶ岳エリアの桜前線は北上ではなく、標高を上げて進みます。4月上旬、まずは韮崎など麓エリアから始まって、徐々に標高が高いところへ。蓼科など標高が高いところでは5月の連休頃まで桜を楽しめます。茅野市と佐久穂町を結ぶ麦草峠の冬季通行止めも4月中旬に解除。標高2000mくらいまでは、雪もなくなります