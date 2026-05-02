ニューカッスルを率いるエディー・ハウ監督は自身の将来について言及し、結果を残す必要があると語った。1日、イギリス紙『ガーディアン』が同監督のコメントを伝えている。ニューカッスルは今季、プレミアリーグ第34節終了時点で勝ち点「42」でリーグ15位に沈んでいる。降格圏の18位トッテナム・ホットスパーとの勝ち点差は「8」であるものの、まだプレミアリーグ残留を確定できていないという状況であり、ハウ監督にその責任