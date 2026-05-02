周知の通り、日本代表は北中米ワールドカップで優勝を掲げている。昨年10月にはブラジル代表、今年３月にはイングランド代表と強豪国を破り、期待が高まるなか、日本代表戦士の欧州リーグでの活躍も目立つ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、オランダリーグの得点王がほぼ確実となった上田綺世（フェイエノールト）、ドイツで躍動を続ける佐野海舟（マインツ）、セリエAで正守護神を務める鈴木彩艶（パルマ）らのパフォーマ