【写真】TOD’Sをまとった渡辺翔太（全7枚）／渡辺が投稿したポップアップイベントのオフショット（全3枚） Snow Manの渡辺翔太が、4月29日より伊勢丹新宿店で開催されているTOD’S（トッズ）のポップアップイベントに来場した。 ■渡辺翔太、トッズのポップアップイベントに来場 伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催中のウィメンズ ポップアップ『トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ』は、「イタリアのバカン