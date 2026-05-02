【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月3日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新宿DASHをオンエア。ミツバチ・リベンジ計画がスタートし、松島聡（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）がミツバチのあらたな巣箱づくりに大奮闘。さらに、DASH村では26年目の米作りが始動する。 ■「今年は番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」(城島茂） 東京で桜が咲き始めた3月下旬、福島県大玉村の田んぼで2