「再婚した家の子だから」と我が子から遠ざけようとする友達の母親。自分が選んだことじゃないのに、なぜこんな仕打ちを受けないといけないの？【漫画】本編を読むReina(@Reina770)さんの幼少期の体験をもとに描かれた実話作品、「感情を殺して生きた日々」。現在は穏やかな日々を過ごしているが、その背景には複雑な家庭環境の中での経験がある。本記事では10〜13話の内容を紹介しながら、当時の思いについて話を聞いた。※本作に