ゴールデン・ウィーク本番の５連休が始まり新幹線では、帰省ラッシュの混雑がピーク迎えています。 午前１０時半ごろのＪＲ新潟駅では、東京方面から下りの新幹線が到着するたび大きな荷物をもった 家族連れがホームに降りてきました。 ■東京から帰省 「（夫婦）２人とも新潟なので孫を会わせに」 ■５歳 「じじばばちょっと疲れてるから休ませてあげる」 Ｑ新潟で何が食べたい？