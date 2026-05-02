熊本県嘉島町のイオンモール熊本にサッカーＪ3ロアッソ熊本の選手の柱巻き広告が設置されました。 来年6月まで館内の柱6本に選手10人の写真が掲示されます。 イオンモール熊本では5月6日午後2時からロアッソ対北九州戦のパブリックビューイングをする予定です。