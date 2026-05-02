オリックスが打撃戦を制した。2―7の五回に森友が2ラン、六回は宗が3ランと一発攻勢で反撃。七回に1点をリードされたが、八回に中川が逆転の3点三塁打を放った。日本ハムは相手を上回る16安打したが、投手陣が踏ん張れず。