X JAPANのYOSHIKIが2日、インスタグラムを更新。98年5月2日に33歳で亡くなった、X JAPANのギタリストhideさんをしのんだ。YOSHIKIは「Hideが旅立って今日で28年。今でも心の中でよく会話をする。色々あるけれど、努力していることはきっとわかってくれていると思う」とhideさんへの思いをつづった。そして「Miss you. RIP hide」と、hideさんをしのび、在りし日の様子を動画で公開した。この投稿に「きっとhideちゃんはよっちゃん